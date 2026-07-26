Tunus ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Tunus ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu

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Tunus ve Mısır dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeler ve işbirliğini ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Tunus ile Mısır arasındaki tarihi bağlar ve ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda kaydettiği olumlu gelişmeler vurgulanırken, ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda daha da geliştirilmesi yönündeki karşılıklı irade teyit edildi.

Bakanlar, Eylül 2025'te Kahire'de düzenlenen 18. Tunus-Mısır Ortak Yüksek Komisyonu Toplantısı'nın sonuçlarını da değerlendirerek, özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında alınan kararların uygulanmasının sürdürülmesi ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Taraflar, 21 Mayıs 2026'da Kahire'de düzenlenen Libya'ya komşu üç ülke mekanizması toplantısının sonuçlarının önemine işaret ederek, söz konusu mekanizmanın Libya'daki gelişmelere ilişkin komşu ülkelerin tutumlarının koordinasyonu açısından önemli çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Nefti, Tunus'un Libya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının yanı sıra ulusal kurumlarının desteklenmesine yönelik tutumunu yineledi. Nefti, bunun Libya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, Libya halkının barış ve kalkınma yönündeki beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İki bakan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, gerginliğin azaltılması, krizlerin çözümünde siyasi ve diplomatik yöntemlere öncelik verilmesi ve ortak tehditlerle mücadelede Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Mısır, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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