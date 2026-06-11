Tunus ve Mısır'dan Ticaret İşbirliği

Tunus ve Mısır, ikili ticaret hacminin artırılması ve Afrika pazarlarına yönelik ortak işbirliği imkanlarının geliştirilmesini ele aldı.

Tunus İhracatı Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Murad bin Hüseyin, başkent Tunus'ta düzenlenen "Afrika'da kapsayıcı pazarların ve iş dünyasının geliştirilmesinde özel sektörün rolü" başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada, Tunus ile Mısır arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, bunu iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bin Hüseyin, Tunuslu ve Mısırlı yetkililer ile iş insanları arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ikili yatırım fırsatlarının ve Afrika pazarlarına yönelik ortak projelerin değerlendirildiğini aktardı.

Tunus ve Mısır'ın, özel sektörün katkısıyla ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve Afrika ülkelerine yönelik ortak açılım imkanlarının değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardığını belirten Bin Hüseyin, Afrika'nın Tunus'un dış ticaretindeki payının yaklaşık yüzde 16 olduğunu kaydetti.

Bin Hüseyin, Tunus-Mısır ekonomik entegrasyonunun kıta pazarlarına erişim açısından yeni fırsatlar yaratabileceğini vurguladı.

Öte yandan, Tunus Ticaret ve İhracatın Geliştirilmesi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Samir Ubeyd'in salı günü Mısırlı iş insanlarından oluşan bir heyetle görüşerek ekonomik ilişkilerin ve ticari alışverişin geliştirilmesi konularını değerlendirdiği belirtilmişti.