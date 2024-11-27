Tunus ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

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Tunus ve Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini belirtti.

Tunus Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Samir Abdulhafız, Riyad'da düzenlenen 28. Dünya Yatırım Konferansı kapsamında Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile bir araya geldi.

Görüşmede, yatırım ve karşılıklı ticaret alanlarında iki ülkenin sahip olduğu büyük fırsatlara işaret eden taraflar, Tunus ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Ayrıca görüşmede, 2023 sonlarında Tunus'ta düzenlenen ortak komiteden çıkan sonuçların takip edilmesi ve 2025'te Riyad'da yapılması planlanan 12. ortak komitede sunulacak programların ve işbirliği alanlarının şimdiden hazırlanması konuları da ele alındı.

Toplantıda hazır bulunan Saudi EXİM Bank CEO'su Saad el-Haleb de bankasının Tunus ile işbirliğini desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu aktardı.