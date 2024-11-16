Tunus ve Suudi Arabistan Yatırım İşbirliğini Güçlendiriyor

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, iki ülke arasında yatırım başta olmak üzere işbirliği ve ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Suudi Bakan Falih'i başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Said, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında var olan "tarihi kardeşlik bağlarının gücünden; verimli işbirliği ve ortaklık ilişkilerinden" övgüyle bahsetti.

Said, ülkesinin, "prosedürlerin kısaltılmasına olanak sağlayacak, Tunuslu ve yabancı yatırımcıların önünü açacak, haklarını koruyarak yatırıma ve projelere motive edecek yeni yasaların hazırlanması için çalıştığını" aktardı.

Suudi Arabistanlı Bakan Falih ise Tunus Cumhurbaşkanı Said ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Falih, Riyad'ın "Tunus'un ulaştığı siyasi ve ekonomik istikrar seviyesi ile geçmişteki zorlukların gölgesindeki ekonomik yolculuğunda kaydettiği büyük gelişme konusunda iyimser olduğunu" dile getirdi.

Tunus'un bugün yenilenebilir enerji, lojistik yatırımlar, turizm, gayrimenkul geliştirme gibi pek çok sektörde yatırım çekme konusunda küresel ölçekte rekabet edebilecek konuma geldiğini kaydeden Falih, Suudi Arabistanlı yatırımcıların doğru zamanda bu tür yatırımlara girmek için hazır olduklarını aktardı.

Falih, ziyaret kapsamında Tunus Ekonomi Bakanı Semir Abdulhafız'la ortak yatırım mevzuatı konusunda bir anlaşma imzalayacaklarını ifade etti.

Bakan Falih, ayrıca ülkede bazı bakanlarla bir araya gelmeyi, Suudi Arabistan'ın projeleri için uygun olan Tunus'taki yatırım alanlarını ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Tunus ve Suudi Arabistan, ortak işbirliği ilişkilerini güçlendirme çalışmaları kapsamında 27 Aralık 2023'te sanayi, turizm ve iklim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 7 işbirliği anlaşması imzalamıştı.