Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde, Türkiye'nin Tunus Askeri Ataşeliği ile YEE'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Askeri Ateşe Albay Aydın Bayar, YEE Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Tunuslu vatandaşlar katıldı.
Şehitleri anmak için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla ile başlayan etkinlikte, Albay Bayar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihi sürecini anlattı.
Birinci Dünya Savaşı'nda on ayrı cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı ordusunun zafer kazandığı cephelerden birisinin Çanakkale cephesi olduğunu hatırlatan Bayar, "18 Mart 1915 ile 09 Ocak 1916 tarihleri arasında yapılan Çanakkale Muharebeleri, Türk ve dünya tarihi için sonuçları itibarıyla son derece önemlidir. Türk tarihi açısından bakıldığında, büyük askeri zaferler olması yanında, bu savaşlar Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmış ve Mustafa Kemal başta olmak üzere Ulusal Kurtuluş Savaşında önemli görevler üstlenmiş olan komutan ve devlet adamlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur." dedi.
Çanakkale Deniz Zaferi'ne dünya tarihi açısından bakıldığında ise, Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasında etkili olmasının yanında, Rusya'ya gönderilen yardımın önünü kestiğinden Rusya'nın çökmesine ve Bolşevik İhtilali'nin çıkmasına yol açtığını belirten Bayar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"O tarihe kadar benzeri görülmemiş büyüklükte bir donanmanın desteklediği, çok uluslu kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından birlikte gerçekleştirilen deniz aşırı bir harekat olarak kayda geçmiş, aynı zamanda bu yenilmez olarak nitelendirilen donanmaya ilk yenilgisini tattırarak bir tabuyu da yıkmıştır."
Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi, milli tarihimizde bir ölüm kalım savaşı olarak yer alıyor. Ulus olarak bu savaştan zaferle çıktık. Bu savaşın yıldönümünde kahramanlarımızı ve şehitlerimizi Tunus'ta ve bütün dünyada anıyoruz. Ülkemizin Tunus ile olan kardeşlik bağları baktığımızda, benzer kahramanlık dayanışmaları ve mücadelesi olduğunu görürüz. Etkinliğe katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
YEE Koordinatörü Çevik de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.