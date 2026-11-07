Tupac davasında hüküm giyen Davis'in 55 yaşındaki avukatı Las Vegas'ta ölü bulundu

ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Duane "Keffe D" Davis'in avukatının, karara itiraz başvurusundan günler sonra ölü bulunduğu bildirildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Davis'in avukatı, 55 yaşındaki Michael Sanft, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu.

Las Vegas Polisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanft'ın ölümünün şüpheli görünmediğini" belirtti.

ABD basınında, Davis'in avukatının, karara itiraz başvurusundan günler sonra ölü bulunmasının dikkat çekici olduğunu aktardı.

Fox 5 Vegas televizyonu tarafından ele geçirilen mahkeme kayıtlarına göre, Sanft'ın ölümü, 30 Ekim'de Davis'in cinayet mahkumiyetine karşı temyiz başvurusunda bulunmasından bir hafta sonra gerçekleşti.

Ceza

"Keffe D" lakaplı 63 yaşındaki Davis, 14 Ekim'de, Shakur'un cinayetini organize etmek ve ölümcül silah kullanarak birinci derece cinayet işlemekten suçlu bulunarak 40 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davis'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Davis'e verilen ceza, tutuklu kaldığı süre dikkate alınsa bile şartlı tahliye hakkını en erken 100 yaşına geldiğinde elde edebileceği anlamına geliyor.???????

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Davis, 2023'te gözaltına alınmıştı.

Savcılar cinayete ilişkin hazırladıkları iddianame kapsamında, Davis'in Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.