Tupac davasında hüküm giyen Davis'in 55 yaşındaki avukatı Las Vegas'ta ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tupac davasında hüküm giyen Davis'in 55 yaşındaki avukatı Las Vegas'ta ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tupac Shakur'un ölümü davasında hüküm giyen Davis'in 55 yaşındaki avukatı, itirazdan bir hafta sonra Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. Las Vegas Polisi ölümün şüpheli görünmediğini açıkladı; basın, zamanlamayı dikkat çekici buldu.

ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Duane "Keffe D" Davis'in avukatının, karara itiraz başvurusundan günler sonra ölü bulunduğu bildirildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Davis'in avukatı, 55 yaşındaki Michael Sanft, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu.

Las Vegas Polisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanft'ın ölümünün şüpheli görünmediğini" belirtti.

ABD basınında, Davis'in avukatının, karara itiraz başvurusundan günler sonra ölü bulunmasının dikkat çekici olduğunu aktardı.

Fox 5 Vegas televizyonu tarafından ele geçirilen mahkeme kayıtlarına göre, Sanft'ın ölümü, 30 Ekim'de Davis'in cinayet mahkumiyetine karşı temyiz başvurusunda bulunmasından bir hafta sonra gerçekleşti.

Ceza

"Keffe D" lakaplı 63 yaşındaki Davis, 14 Ekim'de, Shakur'un cinayetini organize etmek ve ölümcül silah kullanarak birinci derece cinayet işlemekten suçlu bulunarak 40 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davis'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Davis'e verilen ceza, tutuklu kaldığı süre dikkate alınsa bile şartlı tahliye hakkını en erken 100 yaşına geldiğinde elde edebileceği anlamına geliyor.???????

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Davis, 2023'te gözaltına alınmıştı.

Savcılar cinayete ilişkin hazırladıkları iddianame kapsamında, Davis'in Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.

Kaynak: AA
Tupac ShakurMagazinGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Filiz Taçbaş’ın beyninde tümör çıktı Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
22:40
İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 22:52:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Tupac davasında hüküm giyen Davis'in 55 yaşındaki avukatı Las Vegas'ta ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android