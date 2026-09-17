TÜRÇEV kampında gençlere çevre gazeteciliğinde çözüm odaklı yaklaşım anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRÇEV kampında gençlere çevre gazeteciliğinde çözüm odaklı yaklaşım anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜRÇEV kampında gençlere çevre gazeteciliğinde çözüm odaklı yaklaşım anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRÇEV ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen COP31 Yolunda-Earth Skills 101 Gençlik Kampı'nda 18-25 yaşındaki üniversite öğrencilerine çevre gazeteciliği eğitimi verildi. AA Yeşilhat muhabiri Biriz Özbakır, sunumunda çevre haberlerinde sorunu dile getirmek kadar çözümü de sunmanın önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "COP31 Yolunda-Earth Skills 101 Gençlik Kampı" kapsamında öğrencilere çevre ve iklim konularının araştırılması ve farklı iletişim araçlarıyla aktarılmasına yönelik eğitimler verildi.

TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanındaki deneyimi ve Çevrenin Genç Sözcüleri (Young Reporters for the Environment) Programı yaklaşımından hareketle tasarlanan kamp, gençlerin çevresel konuları araştırma, sorgulama ve çözüm perspektifiyle değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

BAKAP ATA Çiftliği'nde gerçekleştirilen kamp kapsamında 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri çevre gazeteciliği, yeşil girişimcilik, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim ve uygulamalara katıldı.

Kampta çevre gazeteciliği eğitiminde AA Yeşilhat muhabiri Biriz Özbakır, "Yapıcı Çevre Gazeteciliği: Felaketi Anlatmaktan Çözümü Araştırmaya" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"Çevre haberciliğinin en güzel yanı dünyanın iyiliği için haber yapmaktır"

Özbakır, çevre gazeteciliğini insanların çevreyle etkileşiminden kaynaklanan olay ve sorunları konu alan habercilik faaliyetleri olarak tanımladı.

Gazetecinin temel görevinin konu hakkında doğru ve derinlikli bilgi edinerek anlaşılır biçimde kamuoyuyla paylaşmak olduğuna dikkati çeken Özbakır, çevre haberlerinin bilimsel bilgi, veri ve istatistiklerle güçlendirilmesinin güvenilirliği artırdığını söyledi.

Özbakır, gazeteciliğin özünün vatandaşlara fayda sağlamak olduğunu belirterek, "Çevre haberciliğinin en güzel yanı dünyanın iyiliği için haber yapmaktır." dedi.

"Sorunu dile getirmek kadar çözümü de sunmak büyük önem taşıyor"

Çevre haberlerinin kamuoyunda endişe ve kaygı oluşturabildiğine de işaret eden Özbakır, "Haberleri aktarırken yalnızca felaketleri aktarmakla sınırlı kalınmaması gerekiyor. Hatta çözüm önerileri de çok kıymetli. Sorunu dile getirmek kadar çözümü de sunmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Özbakır, çevre ve iklim haberlerinde kullanılan dilin de önemli olduğunu belirterek, anlaşılır ve kısa ifadelerin görünürlüğü artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir BelediyesiEtkinlikGençlikGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:20:03. #.0.2#
SON DAKİKA: TÜRÇEV kampında gençlere çevre gazeteciliğinde çözüm odaklı yaklaşım anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement