Turgut Altınok: Ankara'da sanayi bölgelerini çoğaltacağız (2)
'31 MART'TA IŞIKLARI YAKMAMIZ LAZIM'
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) konferans salonunda düzenlenen toplantıda, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile iş insanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Altınok, Akyurt'taki fuar alanının en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının 5 yılda bir sözü var, 'Fuar alanını bitireceğiz, başkente kazandıracağız' diye. Maalesef çivi çakılmamıştır. 2024-2025 yılında fuar alanımızı başkentimize kazandıracağız. İstanbul'da fuarlara katılanların yüzde 85'i Ankara'dan katılıyor. Fuarlar, başkentlere, şehirlere ekonomik ve sosyal yönden ve kültürel yönden çok şey kazandırır. Başka şehirlerden insanlar gelecek. Oteller, taksi, restoranlar; şehrinize ekonomik değer kazandırıyorsunuz. Akyurt'taki fuar alanını bitireceğiz ve 2025'te hep beraber açacağız. Ne yapmamız lazım? 31 Mart'ta ışıkları yakmamız lazım" dedi.
'ORMANLAR YAPACAĞIZ'
Ankara'nın yeşil bir başkent olması için de çeşitli projelerinin olduğunu ifade eden Altınok, "Ankara gri değil, yeşil bir başkent olmalı. Ormanlar yapacağız. Diyeceksiniz ki, 'Bir belediye başkanı gelmişti, Altınok, böyle ormanlar yapmıştı'. Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk tarafından yıllar önce yapılmıştı. Bununla ilgili de projelerimiz var" diye konuştu.Ardından sosyal yardımlara değinen Altınok, Ankara'da yapılan sosyal yardımların Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu kaydederek, "Biz pek çok sosyal desteklerde bulunuyoruz. Hiç kusura bakmayın. Kimse cebinden babasının parasını vermiyor. Halkın parasını halka veriyorsunuz. Biz vatandaşın parasını vatandaşa vereceğiz. Bu da Ankara ekonomisine ciddi katkı sağlayacak" dedi.
'KENDİ KENDİNE YETEN BİR ANKARA'
Altınok, "Kendi kendine yeten bir Ankara olacak. Gerek büyükşehir gerekse hükümetimizin imkanlarıyla ne olur Ankara'mız? Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim. Başkentte hepimizin sorumluluğu var. Şehrimizi eserler ve hizmetlerle donatacağız. Devasa teknoloji merkezleri, bilişim vadileri, inavasyon merkezleri yapacağız" ifadelerini kullandı.Ayrıca, Yenimahalle'nin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Altınok, "Yenimahalle'nin kentsel dönüşümle ilgili eskiyen noktaları var. Bunları hızlı bir şekilde çözeceğimiz bir Yenimahalle olacak. Kültür merkezleri, kreşler, kütüphaneler, spor tesisleri ve teknoloji merkezleriyle donatacağımız bir Yenimahalle olacak" dedi.
Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gözleri bağlanıp ters kelepçeyle gözaltına alınan Filistinlilerinin fotoğrafını paylaşan Savunma Bakanlığı, fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ve tufan onların günahlarını silip süpürdü" ifadelerini kullandı. Jerusalem Post gelişmeyi "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" manşetiyle duyurdu.
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan açıklama geldi. Görüntüdeki kişinin babası olduğunu doğrulayan Gökçen Çatlı, görüntünün Susurluk kazasının 3 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.
Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifası sonrası AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tosun, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti." dedi.
Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programı'n geçici bir heves olmadığını söyledi. Bakan Şimşek, "Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. Verginin tabanını büyüteceklerini açıklayan Şimşek, "Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilboard engellenmesi iddiasıyla ilgili konuşarak, engelleme veya girişimde bulunmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, bu konuda firmalarla görüşebileceklerini ifade etti ve atılan taşların etkisinin olmadığını vurguladı.
Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadını öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ardından kadının tedavisi sürerken, katilin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Turgut Altınok: Ankara'da sanayi bölgelerini çoğaltacağız - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?