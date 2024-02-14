Turgut Altınok, Ankara'ya milyonlarca turist geleceğini söyledi - Son Dakika
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Turgut Altınok, Ankara'ya milyonlarca turist geleceğini söyledi

Turgut Altınok, Ankara\'ya milyonlarca turist geleceğini söyledi

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesinde düzenlenen toplu nikah törenine katıldı. Altınok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren 14 çiftin nikahını kıydı. Nikah işlemlerinin ardından çiftlere fincan takımı hediye etti. Altınok, gençlere aile değerlerini sahiplenmeleri ve yaşatmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

14.02.2024 16:40  Güncelleme: 16:44
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Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek (2)

14 ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesinde düzenlenen toplu nikah törenine katıldı. Altınok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren 14 çiftin nikahını kıydı. Altınok, yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençlerimiz, gelinlerimiz, damatlarımız bir yola çıkıyorlar. Bu yol uzun bir yol, uzun ince bir yol. Bir ömrü beraber yaşayacaksınız, bir ömrü beraber paylaşacaksınız, bir ömrü beraber taşıyacaksınız. Tabii ki milletimizin temelini aile oluşturmaktadır. Aile değerlerini, kendi değerlerimizi, kendi kimliğimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmeliyiz, yaşamalıyız, çocuklarımıza yaşatmalıyız" dedi.

Altınok, nikah işlemlerinin ardından çiftlere fincan takımı hediye etti.

Kaynak: DHA

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