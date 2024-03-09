Turgut Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
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Turgut Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

Turgut Altınok, Keçiören\'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Altınok, ABB Başkanı seçilirse Keçiören'de kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağını belirtti ve Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu. Altınok, Fatih Köprüsü'nü yıkarak, yenisini yapacağını ve ilçeye daha çok hizmet getireceğini dile getirdi.

09.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Altınok, açılış programında yaptığı konuşmada, ABB Başkanı seçilirse Keçiören'de kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağını belirterek, ilçede 2019'da yaptığı kentsel dönüşüm planını ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın engellediğini savundu.

ABB Başkanı Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini öne süren Altınok, "Keçiören'in her sokağında, kaldırımında Altınok'un hizmeti ve ayak izi var. Buralar hep gecekonduydu biliyorsunuz. Pekala şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Keçiören'de bir hizmeti var mı? Keçiören'e hizmet etti mi? Hayır. Verdiği sözleri tuttu mu? Hayır. Fatih Köprüsü'nü yapacağım dedi 5 yıl önce, sözünü tutmadı. Biz az bir bütçeyle nice eserler nice hizmetler yaptık. İnşallah Atatürk Cumhuriyet Kulemizi mart ayı içerisinde açacağız." dedi.

"CHP'nin Keçiören'de ithal adayı vardır"

Seçilmesi halinde Fatih Köprüsü'nü yıkarak, yenisini yapacağını bildiren Altınok, Fatih Köprüsü'nü 4 şeritli hale getirerek trafik probleminin çözülmesine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması halinde, ilçeye daha çok hizmet getireceğini dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören'de Cumhur İttifakı adayımız Zafer Çoktan. Keçiören'in çocuğudur her köşesini bilir, mahallelerini, sokağını, insanını tanır. Bir de Keçiören'de CHP'nin ithal adayı vardır, ithaldir. Keçiörenli değil, Keçiören'i bilmez, Keçiören'i tanımaz, Keçiören'in sokaklarını tanımaz, Keçiören'in insanını bilmez, Keçiören'in ruhunu bilmez. Bizim Keçiören'deki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Tabii biz büyükşehirin ambargosuna rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapamadığı birçok eserleri ve hizmetleri yaptık."

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ile AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör'ün de katıldığı programda, konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgut Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

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