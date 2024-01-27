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Turgut Altınok, partililerle bir araya geldi ve Mansur Yavaş'ı eleştirdi - Son Dakika
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Turgut Altınok, partililerle bir araya geldi ve Mansur Yavaş'ı eleştirdi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığının Birlik Buluşmasında partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Altınok, Mansur Yavaş'ın vaatlerini yerine getirmediğini belirterek Ankara'nın 5 yılının telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Turgut Altınok, partililerle bir araya geldi ve Mansur Yavaş\'ı eleştirdi
27.01.2024 - 15:05,
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Turgut Altınok, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığının Birlik Buluşmasında partililerle kahvaltıda bir araya geldi.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Asuman Erdoğan ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.

Altınok, Keçiören'in bir dünya ilçesi haline geldiğini, Ankara'nın her köşesinin de eserlerle hizmetlerle donatılacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, Yavaş'ın "5 yılda 58 kilometre yol yapacağım" dediğini ancak bu vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

Ankara'nın 5 yılının telafi edilmesi gerektiğini anlatan Altınok, oy vermeyen vatandaşların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in hizmetleriyle ilçeye mührünü vurduğunu söyleyen Altınok, "Enver Demirel Etimesgut'u bir cazibe merkezi haline getirmiştir yaptığı imar planlarıyla, yaptığı hizmetlerle." dedi.

Daha sonra Şeker Fabrikasını ziyaret eden Altınok, burada işçilerle yemek yedi, sohbet etti.???

Kaynak: AA
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