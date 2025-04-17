Turgut Özal, Vefatının 32. Yılında Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
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Turgut Özal, Vefatının 32. Yılında Kabri Başında Anıldı

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eşi Semra Özal ve birçok protokol üyesinin katılımıyla vefatının 32. yılında anıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anıta çelenk koydu ve dualar okundu.

17.04.2025 16:42  Güncelleme: 16:46
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(İSTANBUL) - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 32. yılında kabri başında anıldı. Törene, eşi Semra Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılında, Topkapı'daki kabri başında tören düzenlendi.

Törene, Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, bazı ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Törende, Özal'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstanbul müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu. Törende daha sonra protokol üyeleri, Özal ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, daha sonra merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından anma töreniyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile birlikte 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 32. yılında kabri başında andık ve ardından merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerini ziyaret ettik. Merhumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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