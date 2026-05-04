Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Ziyareti

04.05.2026 17:33  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmak için Ankara’dan Turgutlu’ya gelen Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, aşırı yağış nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi. Akın, "Burada yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, babalarımız çok zor durumda. Daha uygun koşullarda barınabilmeleri için elimizden gelen gayreti hem Kaymakamlık olarak hem Turgutlu Belediyesi olarak yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmak için Ankara'dan Turgutlu'ya gelen Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, aşırı yağış nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi. Akın, "Burada yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, babalarımız çok zor durumda. Daha uygun koşullarda barınabilmeleri için elimizden gelen gayreti hem Kaymakamlık olarak hem Turgutlu Belediyesi olarak yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Başkan Akın, aşırı yağıştan etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Turgutlu Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçilerine odun, gıda, battaniye ve giyim desteği sağlanırken; çocuklar için mont ve çeşitli giyecekler de ulaştırıldı. Ayrıca vatandaşlara Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi tarafından öğle yemekleri dağıtıldı.

Akın, "Burada yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, babalarımız çok zor durumda. Biraz önce de Kaymakam Bey'le telefonla görüştük. Bu arkadaşların daha uygun koşullarda barınabilmeleri için elimizden gelen gayreti hem Kaymakamlık olarak hem Turgutlu Belediyesi olarak yerine getirmeye çalışacağız. Bu çocuklarımıza daha uygun koşulları yaratmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Meclis Üyesi Faysal Teterbaş ve belediye ekipleri de dün gece saatlerinde bölgeye giderek yardım çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:32
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 18:01:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.