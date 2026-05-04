Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Ziyareti

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmak için Ankara'dan Turgutlu'ya gelen Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, aşırı yağış nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi. Akın, "Burada yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, babalarımız çok zor durumda. Daha uygun koşullarda barınabilmeleri için elimizden gelen gayreti hem Kaymakamlık olarak hem Turgutlu Belediyesi olarak yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Başkan Akın, aşırı yağıştan etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Turgutlu Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçilerine odun, gıda, battaniye ve giyim desteği sağlanırken; çocuklar için mont ve çeşitli giyecekler de ulaştırıldı. Ayrıca vatandaşlara Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi tarafından öğle yemekleri dağıtıldı.

Akın, "Burada yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, babalarımız çok zor durumda. Biraz önce de Kaymakam Bey'le telefonla görüştük. Bu arkadaşların daha uygun koşullarda barınabilmeleri için elimizden gelen gayreti hem Kaymakamlık olarak hem Turgutlu Belediyesi olarak yerine getirmeye çalışacağız. Bu çocuklarımıza daha uygun koşulları yaratmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Meclis Üyesi Faysal Teterbaş ve belediye ekipleri de dün gece saatlerinde bölgeye giderek yardım çalışmalarını sürdürdü.