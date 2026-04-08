Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Tahmini Bütçemizi Yüzde 85 Oranında Tutturduk"

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, nisan ayı meclis toplantısında 2025 yılı bütçesine ilişkin bilgi verdi. Akın, "Yaklaşık 35 milyon liralık artı bir bütçeyle yılı kapattık. Başarı oranımız da yüzde 85; bu enflasyonist ortamda tahmini bütçemizi yüzde 85 oranında tutturmuş bulunuyoruz" dedi.

Akın, Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında 2025 yılı bütçesi, hayata geçirilen projeler ile 2026 yılında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Akın, ilk olarak yıllık faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından şunları söyledi:

"Yaklaşık 35 milyon liralık artı bir bütçeyle yılı kapattık"

"Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek gibi büyük projeleri hizmete geçirdik. Bunun yanında yaklaşık 150 kilometrelik bir ova yolu asfaltlama çalışması yaptık. Üç tane yeni sondaj kuyusu çıkardık. Yine sokak hayvanlarımızla ilgili 'Doğal Yaşam Alanı' yaptık. Manisa bölgesinin en güzel doğal yaşam alanlarından bir tanesi oldu. Bunun yanında da hizmetlerimizi hiç aksatmadan Turgutlu'muz için çalışmaya devam ettik. Bütçe gelirlerimizin toplamı 1 milyar 448 milyon 813 bin TL. Bütçe giderlerimizin toplamı 1 milyar 413 bin 700 lira TL. Yaklaşık 35 milyon liralık artı bir bütçeyle yılı kapattık. Başarı oranımız da yüzde 85; bu enflasyonist ortamda tahmini bütçemizi yüzde 85 oranında tutturmuş bulunuyoruz. Faiz giderlerimiz 2025 yılında 19 milyon 873 bin TL. Faiz gelirlerimiz ise 28 milyon 102 bin lira. Bu sayılar hem kaynaklarımızı doğru kullandığımızın hem planladığımız şekilde devam ettiğimizi gösteriyor."

Akın, 2026 yılında pek çok mahalleyi kapsayacak şekilde yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi aktardı. Bu süreçte yolların bozulmasıyla ilgili sıkıntılar yaşanacağını belirten Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Yolları bozacağız ki yatırımlar gelsin"

"Gediz A.Ş. Turgutlu'muza bu yıl içerisinde 200 milyon liralık yatırım planlıyor. Öncelikle Acarlar ve Yılmazlar Mahallesinin tamamı, Şehitler ve Altay Mahallesinin bir bölümünde elektrik direklerinin yeraltına alınmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Telekom, GDZ A.Ş, MASKİ aynı anda girecek ve bir daha sorun kalmayacak. Mahallelerimizde sorunların tamamını bitirerek çıkmayı planlıyoruz. Üst yapısını da biz yapacağız. Bu süre içerisinde sokakların ve yolların bozuk olduğuna dair eleştiriler geliyor ama bunun bir gerekçesi var. Yıllardır çözülmeyen sorunları çözüyorum. Enerji yatırımı gelmemiş. Yolu kaldırmadan enerji yapabilir misiniz? O kötü kötü direkleri, tel örgüleri, telleri aşağı alabilir misiniz? Yolları bozacağız ki yatırımlar gelsin. Bütün hemşehrilerimden biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Biz, nasıl İstasyonaltında, Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallerimizde bu işleri yaptıysak diğer mahallelerimizde de yapacağız. Turgutlu'nun sesine kulak verdikleri için GDZ A.Ş. yetkililerine, özellikle İzmir'deki bölge müdürüne teşekkür ediyorum."

"Kervan Yolu'nda projelendirme aşaması uzun sürecek"

Murat Dağı Sokağa,eski garajın önünden aşağıya Altay Meydanı'na giden araçların çok sık kullandığı yola, asfalt yapacağız. Kervan yolunda asfalt yapacağız ama halkımıza verdiğimiz sözü bu sene tutamayabiliriz. Çünkü orada da kurumlar arası koordinasyonu sağlamamız lazım. Halil Kale Fen Lisesi'nden İstasyonaltı Köprüsü'ne kadar mesafe 2.7 kilometre. Telekom bölüm bölüm çalışmıyor. Biz de arkadaşlarımızla 'Halil Kale Fen Lisesi'nden alırız, Çamlıca Yolu'na getiririz. Çamlıca Yolu'ndan alırız, Türkmen Yolu'na getiririz' şeklinde planlıyorduk. Bu şekilde bir çalışmayı uygun görmüyorlar. Çünkü döşeyecek oldukları hatların kontrolünü yapmak istiyorlar. Bunun çalışmasını, projelendirmesini yapmak da çok kolay değil. Biz, '2026'da bu işi yapacağız' dedik ama projelendirme çalışmamız biraz daha uzun sürecek. Çünkü evdeki hesaplar çarşıya uymuyor şu anda. Biz kaldırdığımız zaman oraya bütün kurumların girmesi ve bizim en azından iki üç ayda çıkmamız lazım çünkü orada bir Pazartesi Pazarımız var. Eğer orada olmasaydı bir nebze belki yükü kaldırabiliriz ama Pazartesi Pazarı'ndan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası."