Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Hayata Geçirilecek Çalışmaları Yerinde İnceledi

14.01.2026 13:53  Güncelleme: 14:52
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçedeki projeleri incelemek üzere saha ziyaretlerinde bulundu. Cumartesi Pazarı ve Niyazi Üzmez Camisi'nde, ihtiyaçları dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşlar ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara yönelik saha incelemesi yaptı.

Akın, saha ziyaretleri kapsamında ilk olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri'yle birlikte Cumartesi Pazarı'nda otopark ihtiyacına yönelik incelemelerde bulundu. Söz konusu noktada mevcut durum değerlendirilerek hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumartesi Pazarı'nın ardından Niyazi Üzmez Camisi'ni ziyaret eden ve burada cemaatle bir araya gelen Akın, talep ve önerileri dinledi. Ziyarette, ihtiyaçların yerine getirilmesi için çözüm önerileri konuşuldu, planlamalar yapıldı.

"Sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve etkili çözümler üretmeyi sürdürüyoruz"

Söz konusu iki noktada çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirten Akın, "Kentimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizin ve kurumların talepleri doğrultusunda çalışma yapacağımız bölgelerde incelemelerde bulunduk. Turgutlu Belediyesi olarak ilgili kurumlarla sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve etkili çözümler üretmeyi sürdürüyoruz. Turgutlu'muzun ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, günlük yaşamını kolaylaştıran çalışmaları ve projeleri iş ve güç birliği içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çetin Akın, Cumartesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

