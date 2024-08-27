Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vizyon projelerini inceledi

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Haber: Ali YILMAZ

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde inşaat çalışmalarının devam ettiği vizyon projeleri yerinde inceliyor. Başkan Akın, "Turgutlu'muzun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin merkezi olacak ve kentimizin sosyal dokusunun gelişimine katkı sunacak olan projelerimiz bu şehre çok yakışacak" dedi.

Başkan Akın, inşaat faaliyetleri eş zamanlı olarak devam eden Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanlarında inceleme yaptı. Başkan Akın'a ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş, Meclis üyesi Bilge Cebe ve teknik personel eşlik etti.

Akın, "Selvilitepe Mahalle'mizde yapımı devam eden Spor Kompleksi ve Ergenekon Mahallemize kazandıracağımız Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Kadın Sığınmaevi çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcıları'mız, Meclis üyelerimiz ve teknik ekibimizle birlikte inceledik. Turgutlu'muzun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin merkezi olacak ve kentimizin sosyal dokusunun gelişimine katkı sunacak olan projelerimiz bu şehre çok yakışacak" diye konuştu.