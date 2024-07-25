Turgutlu Belediye Başkanı Eğitim Projelerini İnceledi - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Eğitim Projelerini İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kente kazandırılan eğitim odaklı sosyal projeleri inceledi. Başkan Akın, 'Öğrencilerimizin en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz' dedi.

25.07.2024 17:51  Güncelleme: 18:28
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(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kente kazandırılan eğitim odaklı sosyal projeleri inceledi. Başkan Akın, "Öğrencilerimizin en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programının ücretsiz verildiği, Mustafa Kemal Mahallesi ve Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Merkezleri'ni ziyaret etti. Merkezlerde çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Akın, Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan aşure etkinliğine de katıldı. Aşure yapımını öğrenen çocuklar, yaptıkları aşureleri Başkan Akın ve Başkan Yardımcısı Erbaş ile süsledi ve komşulara dağıttı.

Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Akın, şunları söyledi:

" Türkiye'ye örnek olan projemizin ilkini Mustafa Kemal Mahalle'mize, ikincisini Albayrak Mahalle'mize kazandırdık. Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Merkezi'mizde 2 yıllık süre içerisinde yaklaşık 700 çocuğumuza hizmet verdik. Üç öğün yemeği ve eğitimi ücretsiz veriyoruz. Çocuklarımız hem eğitim anlamında hem de geleneklerimizi yaşatma anlamında çok güzel bir eğitim alıyorlar. Bu tür sosyal projeleri hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de bu hizmetimizi diğer mahallelerimize yaymanın gayreti içinde olacağız."

Tercih Merkezi öğrencilerin ilgi odağı

Başkan Akın, eski Belediye Binası'nda üniversite aday öğrencilere yönelik kurulan tercih merkezini de ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi tercih danışmanı, üniversite adayı gençler ve aileleri ile bir araya gelen Akın, gençlerle tercihleri ve geleceğe dair planları hakkında sohbet etti. Akın, "Üniversite adayı gençlerimize tercih döneminde destek olabilmek adına kurduğumuz tercih merkezimizi ziyaret ederek gençlerimizle ve tercih danışmanımızla bir araya geldik. Gelecekleri için önemli bir adım atarak üniversite tercihlerini yapan öğrencilerimizin en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Eğitim Projelerini İnceledi - Son Dakika

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