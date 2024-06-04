Turgutlu Belediyesi Dünya Çevre Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

Turgutlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler, 8 Haziran Cumartesi günü Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda 16.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

04.06.2024 14:05
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler, 8 Haziran Cumartesi günü Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda 16.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında her yaştan vatandaşın katılabileceği renkli etkinlikler düzenliyor. Çocuklara ve ailelere yönelik yüz boyama, palyaço gösterileri, oyun parkurları gibi etkinliklerle eğlenceli bir gün yaşanacak. Etkinlikler, 8 Haziran Cumartesi günü 16.00-19.00 saatleri arasında, Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, "Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla güzel bir organizasyona daha imza atacağız. Bu kapsamda Dünya Çevre Günü'nü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlayacağız. Çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşımıza hitap edecek olan etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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