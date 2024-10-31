Turgutlu Belediyesi Geleneksel Zeytin Hasadına Başladı

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte geleneksel hale getirdiği zeytin hasadına başladı. Elde edilen zeytinyağı, ihtiyaç sahibi aileler için Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkez'inde hazırlanan yemeklerde kullanılacak. Belediye Başkanı Çetin Akın, " Toplanan zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezi'mizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdığımız yemeklerde kullanıyoruz. Bu uygulamamızla hem tasarruf etmiş oluyoruz hem de kaynaklarımızı en doğru ve en verimli bir şekilde kullanıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan park ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından zeytin toplama çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Avşar, Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde gerçekleştirilen hasatta 10 gün içerisinde 2 bin 500 kilogram zeytin toplandı. Zeytin hasadının tamamlanmasının ardından üretilecek zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak ulaştırılan yemeklerde kullanılacak.

"Kaynaklarımızı en doğru ve en verimli bir şekilde kullanıyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geleneksel hale getirdiğimiz zeytin hasadımıza başladık. Toplanan zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezi'mizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdığımız yemeklerde kullanıyoruz. Aynı zamanda bu uygulamamızla hem tasarruf etmiş oluyoruz hem de kaynaklarımızı en doğru ve en verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu toprağın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.