Turgutlu Belediyesi Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Kayıtları Başladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesinde çocuk ve yetişkinler için düzenlenen Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu'na kayıtlar başladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı AKM bünyesinde açılacak Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu'nda karakalem, teknik resim, manga ve akademik resim eğitimleri verilecek. Vatandaşlar, kursa kayıtlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptırabilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgi ise AKM'den alınabilecek.

Başkan Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımıza kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenliyoruz. Bu kapsamda alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştireceğimiz Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu'na katılmak isteyen hemşehrilerimizi Atatürk Kültür Merkezi'mize davet ediyoruz" dedi.