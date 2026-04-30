Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Yarı Final Heyecanı Başlıyor

(MANİSA)- Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Gelişim'i konuk edecek. Kırmızı siyahlılar, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada taraftarının desteğiyle finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı final heyecanı için parkeye çıkıyor. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak önemli bir avantaj elde eden kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde ortaya koyduğu mücadele ile adını son dört takım arasına yazdırdı. Yarı final serisinde Fenerbahçe Gelişim ile eşleşen Manisa temsilcisi, serinin ilk karşılaşmasını kendi evinde oynayacak. İki galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede kırmızı siyahlılar, taraftar desteğini arkasına alarak seriye galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Play-off yarı final ilk karşılaşması, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Girişlerin ücretsiz olacağı mücadele öncesinde taraftarlar için saat 15.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak. Serinin ikinci karşılaşması ise 5 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

"Tüm taraftarlarımızı maçımıza bekliyoruz"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Sezonun başından bu yana hedeflerimize adım adım geldik. Takım olarak büyük bir emek verdik ve bu noktaya gelmeyi sonuna kadar hak ettik. Yarı final artık çok daha farklı bir seviye. Biz planımızı sahaya yansıtıp, taraftarımızla birlikte mücadele ederek kazanmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı maçımıza bekliyoruz" diye konuştu.

"Oyuncularımıza güvenimiz tam"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise "Bu takım sadece sahada değil, şehirde de büyük bir birliktelik oluşturdu. Sezon boyunca gösterdikleri mücadele ile hepimizi gururlandırdılar. Şimdi önümüzde çok kritik bir yarı final serisi var. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Tüm Turgutlu halkını bu önemli maçta takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.