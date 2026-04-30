Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Yarı Final Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Yarı Final Heyecanı Başlıyor

30.04.2026 14:24  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Gelişim’i konuk edecek. Kırmızı siyahlılar, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada taraftarının desteğiyle finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

(MANİSA)- Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Gelişim'i konuk edecek. Kırmızı siyahlılar, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada taraftarının desteğiyle finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı final heyecanı için parkeye çıkıyor. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak önemli bir avantaj elde eden kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde ortaya koyduğu mücadele ile adını son dört takım arasına yazdırdı. Yarı final serisinde Fenerbahçe Gelişim ile eşleşen Manisa temsilcisi, serinin ilk karşılaşmasını kendi evinde oynayacak. İki galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede kırmızı siyahlılar, taraftar desteğini arkasına alarak seriye galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Play-off yarı final ilk karşılaşması, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Girişlerin ücretsiz olacağı mücadele öncesinde taraftarlar için saat 15.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak. Serinin ikinci karşılaşması ise 5 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

"Tüm taraftarlarımızı maçımıza bekliyoruz"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Sezonun başından bu yana hedeflerimize adım adım geldik. Takım olarak büyük bir emek verdik ve bu noktaya gelmeyi sonuna kadar hak ettik. Yarı final artık çok daha farklı bir seviye. Biz planımızı sahaya yansıtıp, taraftarımızla birlikte mücadele ederek kazanmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı maçımıza bekliyoruz" diye konuştu.

"Oyuncularımıza güvenimiz tam"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise "Bu takım sadece sahada değil, şehirde de büyük bir birliktelik oluşturdu. Sezon boyunca gösterdikleri mücadele ile hepimizi gururlandırdılar. Şimdi önümüzde çok kritik bir yarı final serisi var. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Tüm Turgutlu halkını bu önemli maçta takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Yarı Final Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:28:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Yarı Final Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.