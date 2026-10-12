Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı deplasmanda 3-0 kazanıp lider oldu - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı deplasmanda 3-0 kazanıp lider oldu

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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı deplasmanda 3-0 kazanıp lider oldu
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Uşak'ta Al-Ka Altın Kanatlar'ı 3-0 yenip 2'de 2 yaparak lider oldu. Aynı kulübün Kadın Basketbol Takımı ise Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA'ya evinde 49-83 mağlup oldu.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi'nin ikinci haftasında Al-Ka Altın Kanatlar Takımı'nın konuğu oldu. Turgutlu temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisine devam ediyor. Sezonun ilk deplasman maçına çıkan Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci haftadaki rakibi Al-Ka Altın Kanatlar Takımı oldu.

Uşak'ta oynanan karşılaşmada, Turgutlu Belediyespor ekibi 19-25, 12-25, 17-25 setlerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Sezonun ilk deplasman maçından kayıpsız ayrılan kırmızı siyahlılar, kazandığı iki maçla liderlik koltuğuna oturdu.

"BU BAŞARILI BAŞLANGICI SEZON BOYUNCA SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Sezonun ilk deplasman maçından 3-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Oyuncularımız maç boyunca sahada disiplinli ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Ligde 2'de 2 yaptık ve liderlik ipini göğüsledik. Bu başarılı başlangıcı sezon boyunca sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KADIN BASKETBOL TAKIMININ RAKİBİ BEŞİKTAŞ BOA'YDI

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü maçına çıkan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ise Beşiktaş BOA ile kendi sahasında mücadele etti. Kadın Basketbol Takımı maçtan 49-83 mağlup ayrıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Beşiktaş BOA karşısında istediğimiz sonucu alamadık. Maç boyunca sahada gösterdiğimiz oyunu ve eksiklerimizi değerlendirerek önümüzdeki karşılaşmalara daha iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

Takım, 18 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Rota Koleji'ni konuk edecek.

Kaynak: ANKA
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