Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Karşıyaka\'yı 3-0 yenip 2. sıraya yükseldi

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Karşıyaka ile kendi sahasında oynadığı maçı 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 5. hafta maçını Karşıyaka ile oynadı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Turgutlu Belediyespor rakibini 25-16, 25-16, 25-20 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-siyahlılar, kazandığı net galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 6. maçında Gaziemir Belediyespor'un sahasına konuk olacak. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda oynanacak.

"HEDEFİMİZ, LİGDE ÜST SIRALARDAKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Karşıyaka karşısında sahaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız net galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyuncularımız maç boyunca disiplinli, istekli ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Takım olarak her geçen hafta daha iyi bir seviyeye ulaşıyoruz. Bu galibiyet hem moral hem de motivasyon açısından bizim için oldukça değerli. Hedefimiz, yakaladığımız bu ivmeyi sürdürerek ligde üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak" diye konuştu.

KADIN BASKETBOL TAKIMININ KONUĞU BOTAŞ OLDU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. Hafta maçını kendi sahasında oynayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Botaş oldu. Kırmızı-siyahlılar, 45-80 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Avrupalı oyuncumuz Bojana'nın da aramızdan ayrılmasından dolayı bugün kadromuzda tek yabancı oyuncu bulundurabildik. Hafta içinde rakibimiz hakkında konuştuğumuz detayları olabildiğinde sahaya yansıtmaya çalıştık. Rakibimizi galibiyetinden dolayı tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.