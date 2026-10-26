Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Arkas Spor\'u 3-1 yenerek üçüncü kez kazandı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 4. haftasında Arkas Spor'a konuk oldu. Dört set süren karşılaşmada, Turgutlu Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti. Sezona Venüs Spor ve Al-Ka Altın Kanatlar karşısında aldığı galibiyetle başlayan kırmızı-siyahlılar, Arkas Spor karşısında üçüncü galibiyetini elde etti. Takım, dört hafta sonunda 3 galibiyet 1 mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sırada yer aldı.

"OYUNCULARIMIZ KAZANMA İSTEĞİNİ SAHAYA YANSITTI"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Deplasmanda önemli bir galibiyete imza attık. Oyuncularımız maç boyunca mücadeleyi bırakmadı ve kazanma isteğini sahaya yansıttı. Dört set süren maçta kazanan taraf olmak bizim için değerli. Ligde her maçın ayrı bir önemi var. Hedefimiz üst sıralardaki yerimizi korumak ve sezon sonunda istediğimiz noktaya ulaşmak" ifadelerini kullandı.

KADIN BASKETBOL TAKIMI, FENERBAHÇE TARFİN'E KONUK OLDU

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile deplasmanda mücadele etti. Turgutlu ekibi maçtan 84-57 skorla mağlup ayrıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Fenerbahçe karşısında istediğimiz oyunu sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Rakibimizin kalitesi ve tecrübesi karşısında özellikle yapmamız gerekenleri uygulamakta zorlandık. Bu maçtan çıkaracağımız derslerle eksiklerimizi gidermek ve daha iyi bir takım kimliği ortaya koymak için çalışacağız. Galibiyetinden dolayı Fenerbahçe ekibini tebrik ediyoruz" diye konuştu.