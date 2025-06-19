Turgutlu Belediyesi'nde Çocuk Kültür Sanat Merkezleri Mezuniyet Töreni

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin Albayrak ve Mustafa Kemal mahallelerinde hizmet verdiği Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Turgutlu Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kente kazandırdığı Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, minik öğrencilerini mezun etti.

Merkezlerde düzenlenen ve çeşitli gösterilerin yer aldığı törenlere katılan Belediye Başkan Vekili Cemal Aydın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık, çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Başkanımız Çetin Akın'ın üzerinde önemle durduğu Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'mizde eğitim gören yavrularımızın mezuniyet heyecanlarına hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımıza nice başarılara imza atacakları, her zaman mutlu olacakları, gözlerindeki ışıltının hiçbir zaman sönmeyeceği güzel ve aydınlık bir gelecek diliyoruz" dedi.