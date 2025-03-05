Turgutlu Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Etkinlik

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ekin Özeskici Karikatür Sergisi ve Canlı Performans Resim Etkinliği" düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir etkinliğe imza atacak. Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği ortaklığıyla yapılacak programda, karikatürist Ekin Özeskici'nin kadın emeğini farklı yönleriyle ele aldığı resimlerinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle ilgili olarak mesajlar da yer alacak. Etkinlikte karikatürist Ekin Özeskici, katılımcılarla birlikte canlı resim etkinliği yapacak.

Ücretsiz olacak etkinlik, 8 Mart Cumartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle hem farklı hem de toplumsal mesajlarımızı sanat yoluyla iletebileceğimiz anlamlı bir program gerçekleştireceğiz. Turgutlu Belediyesi olarak kadına yönelik şiddete ve kadınların yaşadıkları sorunlara tepkimizi göstermeye devam ediyoruz. Ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.