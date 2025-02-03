Turgutlu Belediyesi\'nden Deprem Hazırlık Uyarısı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken vatandaşlara olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda Turgutlu'da olası bir deprem durumunda kullanılabilecek güvenli toplanma alanlarının bilgisi paylaşıldı.

Turgutlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, Turgutlulu vatandaşlara deprem gerçeğini unutmamaları ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, olası bir depreme karşı bilinçli ve tedbirli olmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Belediye yetkilileri, deprem anında panik yaşanmaması ve güvenli tahliye sağlanabilmesi için ilçede belirlenen toplanma alanlarının vatandaşlar tarafından önceden bilinmesi gerektiğini belirtti.

"Tedbirli olmak hayat kurtarır"

Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan uyarıda, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, ülkemizin deprem gerçeğini unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda, Turgutlu'muzda olası bir deprem anında toplanabileceğiniz güvenli alanların bilgisi ilgili görsellerde yer alıyor. Acil durumlarda hızlı ve güvenli hareket edebilmek için bu alanları önceden incelemenizi, deprem çantanızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlamanızı ve hayat üçgeni ilkesini hatırlayarak gerekli tedbirleri almanızı tavsiye ediyoruz. Tedbirli olmak hayat kurtarır" denildi.