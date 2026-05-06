Turgutlu'da Kurban Bağışları, Bu Yıl da İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla geleneksel hale getirdiği "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kurban bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi'nin paylaşmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla Kurban Bayramı'nın bereketi tüm yıla yayılacak. Kampanya kapsamında bağışlanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

Hayırseverler bağışlarını; canlı hayvan, kilogram bazında et ya da nakdi olarak gerçekleştirebilecek. Kurban bağış bedeli bu yıl 14 bin 900 TL olarak belirlendi.

"Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasına nakdi bağışlar, Turgutlu Belediyesi adına Halk Bankası üzerinden açılan TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 IBAN numarasına yapabilecek. Kampanyaya nakdi bağış yapacak olan vatandaşların isim, soyisim ve iletişim bilgilerini açıklama kısmına yazmaları gerekecek."

"Yapılacak her bağış ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına sıcak yemek olarak ulaşacak"

Belediye Başkanı Çetin Akın, hayırseverlerin imkanları ölçüsünde kampanyaya destek olmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramımız dolayısıyla 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyamızı düzenleyerek bayramın bereketini çoğaltmayı amaçlıyoruz. Kurban; paylaşmaktır, dayanışmadır. Hayırseverlerimiz tarafından yapılacak her bağış ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına sıcak yemek olarak ulaşacak. Tüm hemşehrilerimizi imkanları ölçüsünde kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Bağış kampanyasına ilişkin Aşevi ve Hayır Merkezi'nin 0236 312 22 28, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 0236 313 21 22, Zabıta Müdürlüğünün 0236 313 10 78 numaralı telefonlarından detaylı bilgi alınabilecek.

Geçen yıl kampanyaya hayırseverler tarafından 500 tam kuzu, 10 ton kuzu eti, 3 ton 700 kilogram dana eti olmak üzere toplam 13 ton 700 kilogram et bağışlanarak kampanyada rekor seviyeye ulaşılmıştı.