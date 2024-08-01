Turgutlu Belediyesi Yaz Kursları Çocuklara ve Gençlere Kültürel Zenginlikler Sunuyor

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, yaz dönemi için hizmete açtığı kültür kurslarında çocuklar ve gençler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açtığı yaz döneminde de kültür kurslarını başlattı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen müzik, resim, el sanatları ve tiyatro eğitimleriyle çocuklar ve gençler, kültürel zenginliklerini geliştirirken aynı zamanda yeni hobi ve beceri ediniyor.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçirmeleri ve yeni beceriler edinmeleri amacıyla bu dönemde de kültür kurslarımızı açtık. Hemşehrilerimizin kurslarımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnunuz. Kültür kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.