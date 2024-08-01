Turgutlu Belediyesi Yaz Kursları Çocuklara ve Gençlere Kültürel Zenginlikler Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu Belediyesi Yaz Kursları Çocuklara ve Gençlere Kültürel Zenginlikler Sunuyor

Turgutlu Belediyesi Yaz Kursları Çocuklara ve Gençlere Kültürel Zenginlikler Sunuyor

Turgutlu Belediyesi, yaz dönemi için açtığı kültür kurslarında çocuklar ve gençler hem eğleniyor hem öğreniyor. Müzik, resim, el sanatları ve tiyatro eğitimleriyle kültürel zenginliklerini geliştiriyorlar.

01.08.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, yaz dönemi için hizmete açtığı kültür kurslarında çocuklar ve gençler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açtığı yaz döneminde de kültür kurslarını başlattı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen müzik, resim, el sanatları ve tiyatro eğitimleriyle çocuklar ve gençler, kültürel zenginliklerini geliştirirken aynı zamanda yeni hobi ve beceri ediniyor.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçirmeleri ve yeni beceriler edinmeleri amacıyla bu dönemde de kültür kurslarımızı açtık. Hemşehrilerimizin kurslarımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnunuz. Kültür kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Yaz Kursları Çocuklara ve Gençlere Kültürel Zenginlikler Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 19:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Yaz Kursları Çocuklara ve Gençlere Kültürel Zenginlikler Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement