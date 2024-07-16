Turgutlu Belediyesi Yol ve Kaldırım İşgallerine Denetim Yaptı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Kervan Yolu ve Cumhuriyet Caddesi çevresinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı.

Halk sağlığının ve güvenliğinin korunması adına düzenli olarak denetimlerine devam eden Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Kervan Yolu ve Cumhuriyet Caddesi çevresini denetledi. Kanun ve mevzuata aykırı yol ve kaldırım işgallerine yönelik gerçekleştirilen denetim sonucunda gerekli uyarılar ve işlemler yapıldı.

Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandıkları caddelerde periyodik olarak denetimlerimize devam ediyoruz. Kanunlara, ilgili mevzuatlara ve kurallara uygun olmayan şekilde işgale sebebiyet veren kişiler tespit edilerek gerekli adımlar ekiplerimiz tarafından uygulandı" dedi.