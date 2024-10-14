Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Ankara'da Galip Geldi

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibi Gallardo Takımını 43-75 yenerek Ankara deplasmanından galibiyetle döndü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 5'nci hafta karşılaşmalarında Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Gallardo ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan mücadelede Manisa'nın tek kadın basketbol takımı rakibini 43-75 yendi. Üçüncü periyotun sonunda farkı 19 sayıya kadar yükselten Turgutlu Belediyespor ekibi, son periyotta üstünlüğünü koruyarak rahat bir galibiyet aldı. Kırmızı siyahlılar bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanma başarısı gösterdi ve ligde üçüncü sıraya yükseldi.

Dejah Monet Terrell 32 sayı, 12 ribaund, 3 asistle takımın yıldızı olurken takımın yeni transferi Sümmeya Özcan 11 sayı, 3 ribaund, 4 asist ile katkıda bulundu. Deniz Üstün 8 sayı, 2 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 7 sayı ve 4 ribaund ile takımın galibiyetine katkı sağlayan oyuncular olarak isimlerini yazdırdılar.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Bizim için rahat bir maç oldu. Hemen hemen tüm oyuncularımıza süre verdik. Evimize galibiyetle döndüğümüz için oldukça mutluyuz. Tüm oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise "TKBL'de 5'nci hafta maçında Ankara deplasmanından galibiyetle dönen kadın basketbol takımı oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.