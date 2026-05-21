Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e Yükseldi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, TKBL play-off final serisinin beşinci maçında rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni mağlup ederek, Süper Lig'e yükseldi. Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhuyla dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, Halkbank TKBL 2025-2026 sezonu play-off şampiyonu oldu.

Manisa'nın TKBL'deki tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, elde ettiği bu başarıyla hem Turgutlu'ya hem de Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular, teknik ekip, yönetim ve taraftarlar büyük coşku yaşarken, şampiyonluk kupası Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda havaya kaldırıldı.

TARAFTARLARDAN TEK SES: "SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN"

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu, final maçından saatler önce tamamen doldu. Maçın başlamasına son üç dakika kala taraftar "Sen şampiyon olacaksın" yazılı pankartla takıma moral verdi. Maç boyunca alkış ve tezahüratlarla oyunculara destek olan büyük Turgutlu taraftarının desteği, spor camiası tarafından da takdir topladı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI ŞEHİR TURUYLA TAÇLANDI

Şampiyonluk kutlaması şehir turuyla devam etti. Üzeri açık otobüsle şehir turu atan oyuncular, teknik ekip ve yönetim şampiyonluk sevincini söz konusu bu başarının mimarlarından Turgutlu halkıyla birlikte yaşadı. Vatandaşlar sokaklarda meşaleler, alkışlar ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, sezon boyunca verilen emeğin karşılığını şampiyonlukla aldıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Mücadeleyle, alın teriyle, inançla hiç pes etmediğimiz çok güzel bir sezon geçirdik. Bu kadar emeğin karşılığını da şampiyonlukla, kupayla ve Süper Lig ile taçlandırdık. Geçtiğimiz sezon yarım kalmış bir hayalimiz vardı. Bu sezonda, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin tarifsiz mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizimle birlikte bu hayalin peşinden koşan, desteğini her zaman en yakınımızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın'a, Kulüp Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Maliz'e, yönetimimize, ekip arkadaşlarımıza ve en önemlisi de bu tarihi başarıdaki en büyük gücümüz çok sevdiğimiz büyük Turgutlu Ailesine teşekkür ederiz. Şampiyonluk ve kupa Turgutlu'ya çok yakıştı."

Turgutlu'nun kadın basketbolunda büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise şöyle konuştu:

"TURGUTLU'MUZ KADIN BASKETBOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDI"

"Bu takım kurulduğu günden bu yana büyük hedeflerle mücadele etti. Bugün geldiğimiz noktada tarihi bir başarıya imza atarak kupayı evimizde kaldırıp Süper Lig'e yükselmenin çok haklı gururunu yaşıyoruz. Oyuncularımızdan teknik ekibimize, yönetimimizden taraftarımıza kadar herkes bu başarıda büyük pay sahibi. Turgutlu'muz kadın basketbolunda çok önemli bir başarı hikayesi yazdı. Bu gurur tüm Turgutlu'nun."

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da şunları söyledi:

"BU ŞEHİR KADIN BASKETBOLUNA İNANDI, TAKIMINA SAHİP ÇIKTI VE BİRLİKTE TARİH YAZDI"

"Bu sadece bir şampiyonluk değil; bu emeğin, inancın, alın terinin ve vazgeçmeyen bir şehrin hikayesi… Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, TKBL 2025-2026 sezonu play-off şampiyonu olarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı, sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle yalnızca kupayı değil, tüm Turgutlu'nun gönlünü kazandı. Parkede son düdüğe kadar savaşan oyuncularımız, teknik ekibimiz ve kulübümüz; isteğin, azmin, disiplinin ve takım ruhunun neleri başarabileceğini herkese gösterdi. Bu başarı aynı zamanda kadınların sporun her alanında ne kadar güçlü, kararlı ve ilham verici olduğunun da en güzel göstergesi oldu. Sahada alın teriyle, mücadelesiyle ve inancıyla tarih yazan kadınlar; yalnızca bir kupayı değil, geleceğe umut olmayı da başardı. Küçük kız çocuklarına hayal kurmayı, vazgeçmemeyi ve mücadele etmeyi gösterdi. Tribünde tek yürek olan taraftarımız ise bu başarının en büyük parçası oldu. Bugün sadece bir takım değil, tüm Turgutlu kazandı. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. Çünkü bu şehir kadın basketboluna inandı, takımına sahip çıktı ve birlikte tarih yazdı."