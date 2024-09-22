Turgutlu Belediyespor, Mersin'i 75-68 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor, Mersin'i 75-68 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Turgutlu Belediyespor, Mersin\'i 75-68 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Seçil Kauçuk Mersin Basketbol Takımı'nı 75-68 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Maçta Ronahi Zilan Kıran ve Dejah Monet Terrell öne çıkan oyuncular oldu.

22.09.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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(MANİSA)- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Seçil Kauçuk Mersin Basketbol Takımı'nı 75-68 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı iki müsabakayı da kazandı. Geçen hafta Edirne DSİ'yi mağlup eden Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2'nci hafta maçlarında karşılaştığı Seçil Kauçuk Mersin Basketbol Takımı'nı evinde 75-68 yenerek iyi bir başlangıca imza attı.

Maçın başlangıç düdüğünden itibaren mücadelesini sürdüren Kadın Basketbol Takımı'nda, Ronahi Zilan Kıran ve Dejah Monet Terrell maçın yıldızlaşan isimleri oldu. Ronahi Zilan Kıran, 21 sayı, 4 ribaund, Dejah Monet Terrell, 19 sayı, 7 ribaund, Deniz Üstün, 13 sayı, 8 ribaund, Sema Şenol 11 sayı, 2 ribaund ile takımın skorer oyuncuları oldu.

Başkan Çetin Akın, Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş, Belediyespor yöneticileri ve Belediye meclis üyeleri Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Seçil Kauçuk Mersin Basketbol takımının mücadelesini tribünden takip ederek takıma destek oldu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Başantrenör İstemihan Örücü, "Evimizde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren galibiyet için ortaya koydukları mücadeleden dolayı bütün oyuncularımıza teşekkür ederim. Şimdi önümüzde Kırklareli Belediyesi ile oynayacağımız karşılaşma var. Hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz ve bütün maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Maç boyunca gösterdikleri güzel oyun ve üstün mücadelelerinden dolayı oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takımımıza oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyespor, Mersin'i 75-68 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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