Turgutlu'da Ara Tatilde Çocuklara 'Ağaç Ev' Tiyatrosu - Son Dakika
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Turgutlu'da Ara Tatilde Çocuklara 'Ağaç Ev' Tiyatrosu

Turgutlu\'da Ara Tatilde Çocuklara \'Ağaç Ev\' Tiyatrosu

Turgutlu Belediyesi ve Bilge Oyuncular iş birliğiyle çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz 'Ağaç Ev' müzikli ve danslı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Oyun, çevre ve doğa bilincini eğlenceli bir şekilde tanıttı.

18.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:24
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ve Bilge Oyuncular iş birliğiyle öğrencilere ara tatil hediyesi olarak sunulan ücretsiz "Ağaç Ev" müzikli ve danslı tiyatro oyunu yoğun katılımla gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi, ara tatilde çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için tiyatro etkinliği düzenledi. Bu kapsamda "Ağaç Ev" müzikli ve danslı tiyatro oyunu Turgutlu Belediyesi ve Bilge Oyuncular iş birliğinde çocuklarla buluştu. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. İki perde halinde çocuklarla buluşan tiyatroda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Oyunda, çevre ve doğayı korumak için sahip olunması gereken temel bilgi ve değerleri, eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatıldı. Oyun sonunda, çocuklara Atatürk rozeti verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Belediye'miz ve Bilge Oyuncular iş birliğiyle çocuklarımıza ara tatil hediyesi olan 'Ağaç Ev' tiyatro oyununu, miniklerimiz ve ailelerimiz keyifle izledi. Tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösteren kıymetli çocuklarımıza ve ailelerimize, oyunun yazarı Alper Erkoca'ya, günümüzü şenlendiren değerli oyuncularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Ara Tatilde Çocuklara 'Ağaç Ev' Tiyatrosu - Son Dakika

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