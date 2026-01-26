Turgutlu Belediyesi'nden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek "Atatürk ve Turgutlu" başlıklı konferans, yarın saat 20.00'de Eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde ADD Turgutlu Şubesi katkılarıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk ve Turgutlu" konferansı düzenleniyor.

Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın konuşmacı olacağı programda Atatürk'ün Turgutlu'ya ziyaretleri ve bu ziyaretlerde ilçe halkının Atatürk'e yaklaşımları ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Turgutlu'da Atatürk'le ilgili yapılan anıtlar ele alınacak. Konferans, yarın saat 20.00'de Eski Belediye Binası'nda yapılacak.

Atatürk'ün Turgutlu için taşıdığı tarihsel öneme dikkati çeken Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'muza gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceğimiz konferans programında Atatürk'ü ve Turgutlu'yu tüm yönleriyle konuşacağız. Bu tür etkinliklerin Büyük Atatürk'ün vizyonunu anlamak ve Cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklarımıza aktarabilmek adına oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 27 Ocak Salı günü gerçekleştireceğimiz konferansa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.