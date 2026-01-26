Turgutlu Belediyesi'nden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu Belediyesi'nden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı

26.01.2026 12:27  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Atatürk ve Turgutlu' konferansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek. Konferans, 27 Ocak Salı günü saat 20.00'de Eski Belediye Binası'nda yapılacak.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek "Atatürk ve Turgutlu" başlıklı konferans, yarın saat 20.00'de Eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde ADD Turgutlu Şubesi katkılarıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk ve Turgutlu" konferansı düzenleniyor.

Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın konuşmacı olacağı programda Atatürk'ün Turgutlu'ya ziyaretleri ve bu ziyaretlerde ilçe halkının Atatürk'e yaklaşımları ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Turgutlu'da Atatürk'le ilgili yapılan anıtlar ele alınacak. Konferans, yarın saat 20.00'de Eski Belediye Binası'nda yapılacak.

Atatürk'ün Turgutlu için taşıdığı tarihsel öneme dikkati çeken Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'muza gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceğimiz konferans programında Atatürk'ü ve Turgutlu'yu tüm yönleriyle konuşacağız. Bu tür etkinliklerin Büyük Atatürk'ün vizyonunu anlamak ve Cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklarımıza aktarabilmek adına oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 27 Ocak Salı günü gerçekleştireceğimiz konferansa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu Belediyesi, Konferans, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nden 'Atatürk ve Turgutlu' Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:29:59. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi'nden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.