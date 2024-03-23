Turgutlu'da Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Turgutlu'da Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı

Turgutlu\'da Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Turgutlu Orman Bölge Şefliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda 10 bin adet badem, defne, fıstık çamı, ceviz ve servi fidanı dağıtıldı. Hafta boyunca toplamda 30 bin fidanın dağıtılması planlanıyor.

23.03.2024 10:06
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dünya Orman Haftası kapsamında Turgutlu Orman Bölge Şefliği tarafından 10 bin adet fidan dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda yapılan fidan dağıtım törenine Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı ve Orman Bölge Şefi Nuri İzanlı katıldı.

Etkinlikte protokol üyeleri tarafından 10 bin adet badem, defne, fıstık çamı, ceviz ve servi fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Hafta boyunca ilçede toplam 30 bin adet fidanın dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

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