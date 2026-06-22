Turgutlu Belediye Başkanı Akın Duyurdu: Ergenekon Kavşağı Projesinde Yer Teslimi Yapılacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye envanterine kazandırılan yeni araçların tanıtım toplantısında, "Ergenekon Kavşağı'nda artık nihayet süreç sonlandırıldı. Pazartesi günü itibarıyla Manisa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ihaleyi alan şirkete yer teslimini yapıyoruz. Turgutlu'muzun hak ettiği hizmeti ve konforu yaşatacağız" dedi.

Başkan Akın, ilçenin uzun süredir çözüm beklediği ulaşım sorunlarının çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Akın, ilk olarak trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak Ergenekon Kavşağı projesinde yer tesliminin yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Ergenekon Kavşağı'nda artık nihayet süreç sonlandırıldı. Pazartesi günü itibarıyla Manisa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ihaleyi alan şirkete yer teslimini yapıyoruz. Allah nasip ederse bir aksilik, mücbir sebepler ortaya çıkmazsa da sekiz ay iş bitirme süreci var. İnşallah, Turgutlu'muz bu sürecin sonucunda da en büyük sorunu olan trafik sorunundan kurtulmuş olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Bize her konuda destek veriyor. Allah rahmet eylesin, Ferdi Başkan'ımızın verdiği sözleri hep birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz."

"SİYASİ RİSKİ ALACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

GDZ Dağıtım Şirketi'nin yapmış olduğu çalışmalar sonlanmaya başladı ve Manisa Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu ihaleyi alan şirket, Eski Kervan Yolu dediğimiz noktadan yol yapım çalışmalarına başlıyor. Salı günü itibariyle de bizim ihalesini yapmış olduğumuz şirketimiz çalışmalara başlıyor.

Turgutlu, uzun bir süre çile çekti. Maalesef bu konuda ciddi eleştiriler aldık. Bu konuda siyasi riski alacağımı söylemiştim. Çünkü Turgutlu'nun enerjiye ihtiyacı vardı. Turgutlu'nun altyapıya ihtiyacı vardı. Bu süreci hep beraber sonlandırıyoruz ve yollarımızın yapım çalışmalarına başlıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle, belediye çalışanlarımızla beraber süreci çok iyi yöneterek Turgutlu'muzun hak ettiği, Turgutlulu hemşehrilerimizin hak ettiği hizmeti ve konforu yaşatacağız."