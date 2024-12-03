Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı.
İddiaya göre, M.E, bir süredir ayrı yaşadıkları eşi Mehtap E'nin (37) çalıştığı Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya gitti.
Mehtap E'yi konuşma bahanesiyle dışarı çağıran M.E, yanındaki tabancayla eşine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehtap E. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika
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