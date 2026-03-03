Turgutlu'da İftar Buluşması - Son Dakika
Turgutlu'da İftar Buluşması

Turgutlu\'da İftar Buluşması
03.03.2026 23:58
Turgutlu'da çocuklar ve huzurevi sakinleri iftarda bir araya geldi, etkinlikler düzenlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sevgi evleri ile koruyucu aile yanında kalan çocuklar ve huzurevinde kalan yaşlıların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Turgutlu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, sevgi evlerinde ve koruyucu aile yanında kalan çocuklar ile huzurevi sakinleri aynı sofrada bir araya geldi.

İftar yemeğine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Murat Ozan Aslan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kudret Gültaş, Turgutlu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Özman, İlçe Müftüsü Ömer Çoban katıldı.

İftar etkinliği sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, Osmanlı macunu ikram edildi ve aktiviteler düzenlendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da İftar Buluşması - Son Dakika

