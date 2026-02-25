Turgutlu\'da İzinsiz Kazı: 2 Gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Çaldağı Kale Tepe Arkeolojik Sit Alanı'nda denetim yaptı.
Denetimlerde sit alanında izinsiz kazı yapan İ.Ö. ve İ.Ö. suçüstü yakalandı.
Jeneratör, hilti, 3 balyoz, 2 kazma, 2 keser, 2 kürek, 2 pompa, benzin bidonu, uzatma kablosu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
