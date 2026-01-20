Turgutlu'da Yaya Güvenliği İçin Ortam Denetim

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde kaldırım ve yol işgali denetimi yaptı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, yaya kullanımına ayrılan kaldırım ve yol kenarlarını mevzuata aykırı şekilde işgal eden kişi ve işletmeler kontrol edildi.

Denetimler sırasında motorlu araçlar, ticari malzemeler ve gıda ürünleriyle kamuya açık alanları işgal edenlere yönelik gerekli uyarılar yapıldı, kurallara uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

"Kent düzeni için çalışmalarımız devam edecek"

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçemiz genelinde denetimlerini sürdürüyor. Kurallara aykırı şekilde faaliyet gösterenlere gerekli uyarılar ve işlemler yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kent düzeni için bu çalışmalarımız devam edecek. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.