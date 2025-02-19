Turgutlu'da Kış Spor Okulları'nda Basketbol Kursları Başladı

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kış Spor Okulları'da basketbol kursu kayıtları devam ediyor.

Çocukların sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesini amaçlayan Turgutlu Belediyesi, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel basketbol kursları düzenliyor. Voleybol kursunun kontenjanı dolarken, basketbol için kayıtlar devam ediyor. Kurslar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Kurs kayıtları ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7'nci katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde devam ediyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili numaradan alabiliyor.

"Sporla büyüyen bir nesil için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Öğrencilerimizin okul dışındaki zamanlarını sporla değerlendirmelerini teşvik ediyor, onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Sporla büyüyen bir nesil için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.