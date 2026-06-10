Turgutlu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Turgutlu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Turgutlu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
10.06.2026 17:59
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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