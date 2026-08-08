Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisindeki bir palet üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın depolama alanına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.