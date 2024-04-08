Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene Kaymakam Selami Kapankaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı.
Kutlama programı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Burada, görevlerinde üstün başarı gösteren emniyet personeline belgeleri verildi.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Elazığspor'un Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü. Şimşek, Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenledi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, emniyet amirleri, polis memurları, askerler ve vatandaşların katıldığı programda, şehitler için dua edildi.
Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Bayram süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini ifade eden Yıldız, vatandaşların istek ve taleplerini bayram boyunca da belediyeye iletebileceklerini söyledi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?