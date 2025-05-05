Turgutlu'da Temizlik Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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Turgutlu'da Temizlik Çalışmaları Hız Kazandı

Turgutlu\'da Temizlik Çalışmaları Hız Kazandı

Turgutlu Belediyesi, 'Daha temiz bir Turgutlu' sloganıyla çöp konteynerlerini yeniliyor ve servis bekleme duraklarını hijyenik hale getiriyor. Toplamda 200 yeni konteynerin konumlandırılacağı belirtildi.

05.05.2025 16:49
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Daha temiz bir Turgutlu" sloganı ile başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde çöp konteynerlerini yeniledi, servis bekleme duraklarını temizledi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda ilçe genelinde eskimiş ya da tahrip olmuş konteynerler tespit edilerek program dahilinde yenileniyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı, Piyaleoğlu Caddesi ve Akçakmak Yolu'nda çok sayıda yeni konteyneri konumlandırdı. Ana arterlerde sürdürülen çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği ve toplamda 200 adet yeni çöp konteynerinin ilçe genelinde konumlandırılacağı bildirildi.

Ekipleri, temizlik çalışmalarına servis bekleme duraklarını da dahil etti. Alanlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha hijyenik hale getirildi. Özellikle yoğun kullanılan Pazartesi Pazarı, Dede Korkut, Bayramyeri ve İstasyonaltı Mahallesi'ndeki duraklarda yapılan çalışmalarda duraklar yıkanarak toz, kir ve biriken atıklardan arındırıldı.

"Halkımızın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, çalışmalara ilişkin olarak, "Ekiplerimiz, Turgutlu'yu daha temiz, daha sağlıklı bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda kentimizin temiz bir görünüme sahip olması için çöp konteynerlerinin düzenli olarak kontrolünü yapıyor, dezenfekte ediyor ve eskimiş olanları yenileriyle değiştiriyoruz. Ayrıca kentimizde yoğun olarak kullanılan servis bekleme duraklarımızda da halkımızın sağlığını korumak adına kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Temizlik Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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