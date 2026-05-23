Turgutlu\'da Traktör-Motosiklet Kazası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak'ta, Ferhat Kondu'nun kullandığı 45 AUE 788 plakalı motosiklet ile Mehmet Pınarbaşı'nın idaresindeki 16 VF 198 plakalı traktör çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosikletten düşerek traktörün altında kalan sürücü Kondu yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
