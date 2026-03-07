Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
07.03.2026 11:20
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalanan 1 şüphelinin üzerinden 9 adet sentetik hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen şüphelilerin kullandığı araç ve ikametlerde; 5 parça halinde 676 içimlik peçete (uç bonzai), 19 adet sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 115 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden H.Ö., B.E. ve C.C.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Turgutlu, Güvenlik, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
