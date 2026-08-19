Turgutlu'da Yangın Kontrol Altına Alınıyor
Manisa Turgutlu'daki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
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