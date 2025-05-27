Turgutlu'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yol yenileme çalışmalarının devam ettiği Atatürk Mahallesi ile Son Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi, uzun yıllar boyunca yol sorunlarının yaşandığı Son Sokak (Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak) ve Atatürk Mahallesi'nde üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Etaplar halinde yürütülen söz konusu çalışmaların, Kurban Bayramı'ndan önce tamamlanarak mahalle ve sokak sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Çetin Akın, ekiplerden bilgi aldı.

Akın aynı zamanda mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek yol yapım ve yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Akın'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Evren Erbaş Ser eşlik etti.

Vatandaşları mağdur eden ve uzun yıllar boyunca göz ardı edilen yol sorunlarının birer birer çözüldüğünü belirten Başkan Çetin Akın, "Son Sokak ve Atatürk Mahalle'mizde yapımı devam eden parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarını inceledik. Hızla devam eden çalışmalarımız tamamlandıktan sonra halkımız modern yollarına kavuşacak. Her şey Kasabamızın güzel insanları için" dedi.